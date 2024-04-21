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لبنان

بالقذائف المدفعية.. الحزب يستهدف تموضعًا لجنود إسرائيليين

Lebanon 24
21-04-2024 | 16:31
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أعلن "حزب الله" في بيان ‏استهداف ‏‏‏‏تموضع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية، عند الساعة 19:45 من مساء اليوم الأحد.
ورداً على ‏‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا إستهدف عناصر الحزب عند الساعة 11:05 من مساء اليوم مبنيين يستخدمهما ‏‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة.
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