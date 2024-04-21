بالقذائف المدفعية.. الحزب يستهدف تموضعًا لجنود إسرائيليين

أعلن "حزب الله" في بيان ‏استهداف ‏‏‏‏تموضع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية، عند الساعة 19:45 من مساء اليوم الأحد.

ورداً على ‏‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا إستهدف عناصر الحزب عند الساعة 11:05 من مساء اليوم مبنيين يستخدمهما ‏‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة. Advertisement