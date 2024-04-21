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لبنان
بالقذائف المدفعية.. الحزب يستهدف تموضعًا لجنود إسرائيليين
Lebanon 24
21-04-2024
|
16:31
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أعلن "حزب الله" في بيان استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية، عند الساعة 19:45 من مساء اليوم الأحد.
ورداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا إستهدف عناصر الحزب عند الساعة 11:05 من مساء اليوم مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة.
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