خريس: أبناء الجنوب يخوضون معركة البقاء والصمود

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قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس أن "أبناء الجنوب يخوضون معركة البقاء والصمود بوجه همجية العدوان الاسرائيلي على منطقتنا الجنوبية".ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية إلى أن "معظم أهالي القرى والبلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة، باتوا مهجرين، بعد أن نزحوا عن بلداتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والحرب التدميرية التي تشنها على أبناء الجنوب، ولجأوا إلى القرى البعيدة عن خط المواجهة".وقدّر خريس عدد النازحين بأكثر من 100 ألف. وهذا الموضوع ليس سهلاً وله تداعيات ومفاعيل كبيرة، لاسيما في ظل غياب كلي للدولة في رعاية ومساعدة هؤلاء اللبنانيين، والوقوف عند حاجاتهم، ولو ضمن الحد الأدنى المطلوب، خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترهق الجميع، من مؤسسات وأفراد مجتمع لبناني يقاوم هذا الاحتلال والعدوان الاسرائيلي المدمر باللحم الحي".وأكد أن "الموضوع الاساسي الذي يعاني منه أهلنا الذين نزحوا من قراهم، هو الطبابة".