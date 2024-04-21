لهذا السبب لم يحضر الحريري

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كتبت" النهار": نقل مرجع عن الرئيس سعد الحريري أن الفريق الطبي المراقب للجراحة التي أجراها له نصحه بعدم السفر، الأمر الذي منعه من الحضور إلى بيروت والمشاركة في تشييع زوج عمته مصطفى الحريري. وحضر شقيقه بهاء الذي تلقى اتصالات من فاعليات طلبت منه عقد اجتماعات معه، فكان رده بانه حضر للمشاركة في تقبل التعازي وتلاوة الفاتحة على ضريح والده فقط. و"الأيام طويلة".