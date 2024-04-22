المواجهات لم تهدأ جنوباً.. بعد ليل متوتر كيف يبدو الوضع صباح اليوم؟

لم تهدأ الجبهة الجنوبية منذ مساء أمس وعلى أكثر من محور، حيث شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية عند الساعة الواحدة فجرا استهدفت "جبل ابو راشد" في منطقة "الجبور" مقابل بلدة ميدون، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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واستهدف العدو الاسرائيلي اطراف بلدتي طير حرفا والظهيرة بالقذائف المدفعية.

وأطلق قرابة الثانية فجرا نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي وأطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

كما أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وحلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات زبقين وجبال البطم.

وصباح اليوم، دوت صافرات الانذار في مركز قوات اليونيفل في الناقورة، واستهدف الجيش الاسرائيلي اطراف بلدتي طير حرفا والظهيرة بالقذائف المدفعية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



في المقابل، اطلق عناصر من حزب الله صواريخ من لبنان باتجاه موقع للجيش الاسرائيلي في الجليل الغربي.

وعند الساعة (7:00) من صباح اليوم استهدف عناصر من حزب الله تجمعاً ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية.‏