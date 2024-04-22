صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه عند الساعة (7:00) من صباح اليوم استهدف عناصر من الحزب تجمعاً ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية.‏

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