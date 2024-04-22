ملف النزوح بين ميقاتي والاتحاد الاوروبي اليوم وسفراء الخماسية في عين التينة هذا الاسبوع

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لا تزال محادثات الاليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتصدر المشهد السياسي، خصوصا وان العناوين السياسية التي نوقشت خلال اجتماع الثلاث ساعات تشكل نقطة اهتمام مختلف القوى السياسية كافة، لا سيما ملف النازحين بعد سلسلة من الأحداث الامنية التي حصلت، فضلا عن واقع المؤسسة العسكرية وما تعانيه من ظروف أيضا تحتم دعم الجيش من الدول الصديقة للبنان.وبحسب المعلومات فإن هناك تنسيقا اميركيا فرنسيا جديا في الملف اللبناني، وان العمل جار على إدخال تعديلات على المقترح الفرنسي لينسجم مع طرح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.وتشير المعلومات أيضا إلى أن اتصال ماكرون برئيس مجلس النواب نبيه بري يوم السبت تضمن نقطتين اساسيتين الأولى تتصل بملف النازحين والثانية بالملف الرئاسي، حيث جدد ماكرون أهمية انتخاب رئيس للبنان وفصل الملف الرئاسي عن الوضع في غزة، في حين أن بري جدد تأكيده انه يدعو منذ اليوم الأول لانتخاب رئيس ويدفع إلى الحوار في هذا الاتجاه وأنه يثمن دور "الخماسية" في هذا الشأن .وافادت مصادر مطلعة "ان ما تردد عن زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الى فرنسا غير صحيح".ومن المقرر ان يلتقي بري "سفراء الخماسية" هذا الاسبوع" لاجراء التقييم الثاني لنتيجة جولتهم قبل الكشف عن الخلاصات التي يمكن تسويقها في المرحلة المقبلة بغية إتمام المهمة التي انتدبوا من أجلها"، وفق ما افاد متصلون بسفراء "الخماسية".وتقول أوساط دبلوماسية ان عمل "الخماسية" منصب على انتخاب رئيس لا يشكل استفزازا لأي فريق ولا يشكل انتصارا لفريق دون آخر، والمهم بالنسبة إلى "الخماسية" هو انتخاب رئيس تتوافق حوله المكونات اللبنانية ويعيد ثقة الدول العربية والمجتمع الدولي بلبنان، هذا فضلا عن أهمية عدم ربط هذا الملف بأحداث قطاع غزة، وأهمية دفع القوى السياسية الى الحوار. وقد سمع السفراء من الكتل السياسية اهتماما بالحوار من دون الدخول بالتفاصيل لجهة ترؤس الحوار.حكوميا، من المقرر أن يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الثالثة والربع بعد ظهر اليوم في السرايا مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التوسع والجوار اوليفير فاريلي على رأس وفد. والملف الأساس الذي سيتمحور حوله الإجتماع هو موضوع النزوح السوري والعودة الطوعية والآمنة".إلى ذلك تشهد العلاقة بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس مجلس النواب تقدما وقد برز ذلك في محطتي انتخابات نقابة المهندسين وزيارة باسيل الى جزين والتي استهلها من دارة النائب السابق ابراهيم عازار على أن يلي ذلك تعاون في جلسة الخميس النيابية، بحضور "التيار الوطني الحر" الجلسة التي دعا إليها بري والتصويت لصالح التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.