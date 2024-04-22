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لبنان

مسؤول حزبي بارز: فشلنا بسبب "تهوّر" البعض

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2024 | 01:15
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اعتبر مسؤول بارز في احد الاحزاب المسيحية الأساسية "أن فريق المعارضة في لبنان قد فشل في جبهة المواجهة التي أشعلها في ظلّ "عهد" رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والتي استمرّت حتى اليوم، وهذا الفشل تتحدّث عنه أوساط من المعارضة في جلساتها الخاصة على اعتبار أن التصعيد لم يؤتِ ثماره". ولفت المسؤول في اجتماع تقييمي ضيّق لممثلي الاحزاب المسيحية "الى أنّ الخلاف داخل المعارضة بين الاحزاب المسيحية التقليدية بلغ ذروته، رغم التناغم الذي حاول البعض ادّعاءه خصوصاً بعد حادثة مقتل منسّق "القوات" في جبيل "باسكال سليمان".
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وقال: ان الفشل مرده "تهوّر" بعض الشخصيات القيادية المسيحية والتي ازدادت تناقضاتها السياسية مؤخراً، الامر الذي تظهّر في العديد من الخطابات واللقاءات الاعلامية".


المصدر: لبنان 24

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