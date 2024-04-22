"حزب الله" يحضّر الميزانيات

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بالتوازي مع المعارك المستمرة جنوب لبنان بين "حزب الله" واسرائيل، بدأ الحزب عملية احصائية كاملة لحجم الاضرار في القرى الجنوبية حتى تاريخ معين ليتم تعديل هذه الدراسة بشكل مستمر مع استمرار الغارات.وبحسب مصادر مطلعة "فإن الحزب بدأ يضع الميزانيات التفصيلية لعملية اعادة الاعمار التي سيقوم بها في الجنوب اضافة الى التعويضات التي سيقدمها للمتضررين ضمن مختلف القطاعات".وتشير المصادر الى أن "حزب الله" سيقوم بدفع بدلات ايجار ومفروشات لجميع الذين خسروا منازلهم الى حين الانتهاء من عملية اعادة الاعمار التي ستبدأ فور وقف اطلاق النار".