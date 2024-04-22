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لبنان

بين باسيل وسعيد "أبعد من لقاء صدفة في الجرد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2024 | 01:45
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علّق مصدر جبيلي على صورة "لقاء الصدفة" في جرد العاقورة بين "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس لقاء سيدة الجبل النائب فارس سعيد، قائلا بأن "الصدفة خير من ألف موعد".
وغمز المصدر من قناة التواصل التي كانت قائمة منذ فترة وجيزة بين الطرفين بمسعى من أحد مستشاري باسيل.
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ولفت المصدر الى أن سعيد الذي يسعى دائماً الى العمل على الوحدة المسيحية ربما يكون يعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف متخاصمة في السياسة، والأهم من ذلك ربما يكون قد بدأ بتحسين العلاقة بين باسيل ودولة خليجية فاعلة على الساحة اللبنانية، بعدما سهّل عليه التباين في المواقف بين حزب الله و"التيار" هذه المهمة.
وختم المصدر "أن الأيام الماضية أظهرت بعض المؤشرات الإيجابية حول هذه العلاقة المستجدة وربما سيكون هناك لقاء ثنائي مباشر إذا بقيت الأمور سالكة".


المصدر: لبنان 24

لبنان

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