حزب بارز لمسؤوليه: لا نتحمل تشويه سمعتنا في هذه المنطقة

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طلب رئيس حزب يميني فاعل تقريرا مفصلا عما يتم تداوله من احاديث وتقارير صحافية عن واقع بلدية جديدة البوشرية- السد لدراسة الموضوع والتحقق من المعلومات التي وردت الأسبوع الفائت في إحدى الصحف، والقرار الذي صدر عن التفتيش المركزي بإقصاء أمين البلدية سيزار جبارة كون تعيينه مخالف للقانون.المصدر لفت الى أن الحزب طلب من كوادره ومسؤوليه في هذه المنطقة وقف التنسيق والتعاون مع جبارة على الصعيدين البلدي والإختياري الى حين تبيان الحقائق في القضاء، "لأن الحزب المذكور لا يتحمل تشويه سمعته في هذه المنطقة ولا يريد تغطية الفاسدين أبداً"، وفق ما ورد في مضمون التوجيه المعطى من رئيس الحزب.وكان محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وجّه كتاباً الى التفتيش المركزي في 18 كانون الأول 2023 يطلب رأياً حول قانونية الوضع الوظيفي لسيزار جبارة، بناءً على شكاوى تقدّم بها الأعضاء المستقيلون من المجلس البلدي المنحلّ عبر وكيلهم المحامي رستم أبو جودة.وحسم التفتيش المركزي عدم وجود ملاك وظيفي لمستشار قانوني ضمن هيكلية موظفي البلدية.