Advertisement

لبنان

"ليست الحرب".. خطر من نوع آخر يهدد العالم

نايلة عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
22-04-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1190376-638493729962600301.jpg
Doc-P-1190376-638493729962600301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر رئيس وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة من ان أمام البشرية، عامين فقط من الوقت لإنقاذ العالم ، ودعا لاتخاذ إجراءات جذرية فورية للسيطرة على مسببات الاحتباس الحراري واتخاذ لقرارات المالية التي تعطي الأولوية للمناخ. 
Advertisement

تحذير مر مرور الكرام في وسائل الاعلام المحلية والعالمية في ظل الصراعات الكبيرة التي تعصف بالعالم، الا ان هذا التقرير قد يكون مقدمةً لدق ناقوس الخطر بيئياً وعالمياً في مسعى أخير لانقاذ العالم.

هذه التحذيرات كانت موجهة بشكل خاص إلى دول مجموعة العشرين، التي تضم اقتصادات متقدمة ونامية مثل الولايات المتحدة والصين والهند، والتي تعتبر مسؤولة عن 80 في المئة من الانبعاثات المسببة لتسخين كوكب الأرض.

في المقابل، تشير الدراسات الى ان البلدان الفقيرة لا يمكن أن تتحمل فاتورة تفعيل استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تواجه هذه البلدان، تكلفةً سنوية تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار لتلبية أولوياتها المتعلقة بالمناخ والتنمية بحلول عام 2030.

فماذا يقول الخبراء؟

في هذا الاطار، اعتبر رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور ضومط كامل، ان التحذير الذي اطلق من المسؤول الأممي هو من أجل مستقبل وسلامة البشرية جمعاء وكل الكائنات الموجودة، لأنه في حال ارتفعت حرارة الارض درجة او درجتين سيكون هناك خطر تدمير كائنات حية على سطح هذا الكوكب، مشيراً الى انه ومن العام 1950 وحتى اليوم خسرنا أعداداً هائلة من هذه الكائنات، إضافة الى التدمير الخطير الذي تعرضت له النباتات، مشدداً على ان المطلوب اليوم هو خطط فورية للسيطرة على الاسباب التي تؤدي الى الاحتباس الحراري  والتغير المناخي، على ان تكون موضوعة من علماء بيئيين قادرين على وضع استراتيجات مقبولة للوصول الى حل لهذا الموضوع.

وأشار كامل في حديث عبر "لبنان 24" الى ان التحذير الذي أطلقه المسؤول الأممي يجعل من الضروري أخذه على محمل الجد، والبحث سريعاً عن حلول جذرية سريعة للخروج من هذا المأزق، لافتاً الى ان التدهور الخطير والاستهلاك الخطير جداً للمواد المتجددة وغير المتجددة والنفايات التي تصدر من جراء هذا الاستهلاك لكل الطاقات الموجودة على سطح هذا الكوكب، وذلك من دون الاخذ بعين الاعتبار التحذيرات التي أطلقها علماء البيئة.

وعن الحلول التي من الممكن اللجوء اليها للتخفيف من هذه الكارثة المنتظرة،  اقترح  كامل ما يعرف بـ"الاقتصاد البيئي الدائري" الذي يقوم على اقتصاد دائري ثلثه انتاج والثلث الآخر استهلاك والثلث الأخير نفايات، مشيراً الى ان هذه الخطة كانت مقبولة من العديد من الدول خصوصاً وان ثلث الانتاج مهم لناحية انتاج مادة حامية للبيئة او من دون اثر بيئي، في حين ان الاستهلاك يجب ان يكون مقنناً لناحية الغذاء والطاقة والمحروقات.

أما في ما خص النفايات التي تنتج عن الاستهلاك والانتاج، فهذا أخطر جزء، يضيف كامل، مشدداً على وجوب ان ننتج نفايات صديقة للبيئة.
ويشدد كامل على أهمية ان يعمل  لبنان بدوره على وضع استرتيجيات بيئية،  لأن اكثر من 50% من لبنان مدمر بيئياً، الأمر الذي يستدعي دق ناقوس الخطر، أسوة بما يجري في العالم للمحافظة على بيئتنا.
وعلى الرغم من كل هذا الخطر، فان العديد من الدول لا تزال غير مقتنعة بهذه التحذيرات التي تثير الخوف، وليست مستعدة لاتخاذ إجراءات فعالة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلة عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-04-22
07:16 | 2024-04-22
07:02 | 2024-04-22
07:01 | 2024-04-22
06:51 | 2024-04-22
06:37 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24