عذبوه بالكهرباء وجلدوه.. عملية خطف على "تيك توك" في لبنان مقابل فدية!

تمكنت عصابة بإعلان زائف عبر "تيك توك" من اختطاف الشاب السوري محمد عماد الخلف منذ نحو عشرين يوماً، في محاولة للحصول على فدية، مهددين بقتله في حال امتناع ذويه عن دفع 25 ألف دولار، إذ انتشر لاحقا مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل كان الخاطفون أرسلوها لذويه تُظهر تعذيب محمد وصعقه بالكهرباء وتعريته وضربه بوحشية.

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وحسب أحد الأقارب، فإن "محمد استُدرج من قبل عصابة أوهمته عبر تطبيق "تيك توك" أنها ستؤمّن له السفر إلى المانيا مقابل ٧٥٠٠ دولار أميركي يدفعها بعد وصوله إلى أوروبا".



ولفت إلى أنه قبل قرابة العشرين يوماً تلقّى اتصالاً من أحد الأشخاص يخبره بالحضور إلى شارع المستشفى وأن يجلب معه جواز سفره، كإجراء أخير لإتمام أوراق السفر قبل توجهه إلى المانيا، ومنذ ذاك اليوم، اختفى محمد وأصبح بيد العصابة".



وبعد يومين على اختفائه، تلّقت العائلة مقاطع مصورة من رقم هاتفه وعبر حسابه على تطبيق Messenger تُظهر تعرّضه للتعذيب، وطلب الخاطفون مبلغ 25 ألف دولار لإطلاق سراحه وإلا سيُقتل إذا لم نتجاوب مع مطلبهم ضمن المهلة المحددة".



إلى ذلك، أوضح قريبه "أن المفاوضات مع الخاطفين مستمرة، قائلا "استطعنا عبر وسطاء من منطقة وادي خالد في عكار شمال لبنان تخفيض المبلغ إلى 10 آلاف دولار بدل 25 ألفاً سنؤمّنها من الأقارب والأصدقاء، ووُعدنا بإطلاق سراحه يوم غد الثلثاء ما لم يطرأ أمر ما".



واشارت "العربية" إلى "أن الرأس المُدبّر لعصابة خطف اللاجئين السوريين يُدعى (ش.ع) وهو يُدير مع أفراد العصابة من لبنانيين وسوريين عمليات الخطف على أنواعها منها أخيراً عبر تطبيق "تيك توك"، بالإضافة الى تهريب الاشخاص من والى لبنان وسوريا، وهم معروفون بأنهم عصابة "أسياد الحدود" بين لبنان وسوريا".(العربية)