عثمان إلى الولايات المتحدة لبحث سبل تقديم المساعدة إلى قوى الأمن

كتبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على منصة "إكس": "غادر اللواء عماد عثمان لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين في الإدارة الأميركية للبحث في سبل تقديم المساعدة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز المهام المنوطة بها".

Advertisement