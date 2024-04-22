نقولا نحاس: لتوحيد الموقف اللبناني من موضوع النزوح

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اعتبر مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الوزير السابق نقولا نحاس أنّ زيارة الرئيس ميقاتي الأخيرة الى فرنسا تكتسب أهمية كبرى في ظلّ الأوضاع المتوترة في المنطقة، خصوصا بعد التطور الأمني الأخير بين اسرائيل وإيران الذي أوحى بأنّ هناك إطارا جديدا لما يجري والاتجاه هو نحو وضع ضوابط جديدة للعمليات العسكرية.وأشار نحاس في حديث الى صوت كل لبنان، الى أنّ مشاركة قائد الجيش العماد جوزف عون في جانب من لقاءات رئيس الحكومة يشكل دليلا على أنّ الدول الكبرى تحاول تفعيل دور الجيش في الجنوب وتجنيب لبنان الصراع الكبير.نحاس رفض توصيف اختلاف وجهات النظر الفرنسية الأميركية إزاء الوضع في لبنان بالتباين، معتبرا أنّ هناك مقاربات مختلفة ولكنّ الهدف واحد وهو التوصل الى توازن في المنطقة وإنهاء الصراعات القائمة.أما في ملف النزوح، فأكد نحاس أن هذا الملف يشكل الهاجس الأساسي لدى رئيس الحكومة لا سيما وأن لبنان لم يعد يتحمّل تداعياته ليس فقط داخليا إنما أيضا لما له من تداعيات سلبية على البلدان المجاورة ومنها قبرص، لافتا الى أهمية توحيد الموقف اللبناني من موضوع النزوح من أجل التوصّل الى مخارج ترضي جميع الأطراف.