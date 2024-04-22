جمعية REBIRTH BEIRUT: تكسير إشارات المرور في العاصمة يعيدنا إلى نقطة الصفر

أكدت جمعية " Rebirth Beirut " في بيان أنها "دأبت منذ عامين على إعادة تأهيل إشارات المرور في أنحاء مدينة بيروت كافة وعلى تقاطعات عدّة، حيث قامت بصيانتها بهدف إعادة الرونق إلى المدينة وحفاظاً على السلامة المرورية وصورة العاصمة التي تليق بها الحياة".

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أضاف البيان:" لكن في الآونة الأخيرة، وقعت حوادث عدة على هذه التقاطعات. وبدأ الأمر بتقاطع الحكمة حيث تم تحطيم إشارة المرور الأساسية، تبعها حادثة أخرى في منطقة المرفأ بجوار مقر شركة CMA CGM، وآخرها وقع عند تقاطع برج الغزال".

وناشدت الجمعية "القوى الأمنية ووزارة الداخلية والمعنيين بالتحقيق بهذه الحوادث المتكرّرة إنطلاقاً من مبدأ تحديد المسؤوليات وتعويض الضرر المادّي الناجم عنها"، وأشارت إلى أنها استنزفت "كامل قدراتها في الترميم وإعادة الترميم مراراً وتكراراً فليس من مسؤولياتها حماية هذه الممتلكات العامة بل هي تحاول من خلال كل ما تقوم به، مساعدة الدولة والقطاع العام في إعادة الإنارة وإشارات المرور والحفاظ على سلامة الناس".

ختم البيان:" لسوء الحظ، توقف تقاطع المرفأ وتقاطع برج الغزال عن العمل حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة للجميعة لجمع الأموال لإصلاحهما. تأمل الجمعية، أن تتمكن بدعم من المجتمع المحلي، من جمع الموارد اللازمة لإعادة هذه التقاطعات إلى نظام العمل".