دورة تدريبية في سيدة النجاة - زحلة تحضيراً لإعادة افتتاح المتحف الملكي

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نظّمت جمعية "بلادي"، بدعم من سفارة النمسا في لبنان، دورة تدريبية لممثلي المدارس الخاصة في زحلة والجمعيات التي تهتم بأمور السياحة، وذلك تحضيراً لإعادة افتتاح المتحف الملكي في مطرانية سيدة النجاة - زحلة بعد تجديده وتنظيمه.وتناوب على مدى سبع ساعات كل من رئيسة جمعية "بلادي" جوان فرشخ بجالي، المؤرخ والباحث شارل حايك وعالمة الآثار الدكتورة ليلى ابي زيد في شرح اهمية المتحف في حفظ الذاكرة والتراث الملكي في زحلة والمنطقة.وتحدثت رئيسة جمعية "بلادي" في بداية اللقاء عن التعريف بالتراث وبجمعية "بلادي" وعملها بشكل عام وفي المتحف الملكي بشكل خاص.وتولّى شارل حايك الحديث عن " يوميات" الأبوين موسى مقحط وفيلبس نمير خلال سفرهم الى اوروبا لجمع التبرعات لبناء كاتدرائية سيدة النجاة وبناء المدرسة التي عرفت في ما بعد بمدرسة " دار المطران"، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التطرق فيها بطريقة علمية الى المذكرات التي دونها الراهبين حول الصعوبات التي واجهتهم ولقاءاتهم مع البابا وامبراطور النمسا.وتولت الدكتورة ليلى ابي زيد تنظيم جولات للمشاركين في الدورة الى المتحف الملكي حيث قامت في وقت سابق بدراسة القطع المعروضة، وتولت شرح الموجودات في المتحف.واختتمت الدورة بجلسة نقاش منفتح وتقييم للدورة حيث ابدى الحضور اعجابهم بما سمعوه وشاهدوه عن تراث الكنيسة الملكية في زحلة وشكروا المحاضرين على سعة معلوماتهم ومحبتهم لمدينة زحلة. وسيتم اعادة افتتاح المتحف الملكي بعد الإنتهاء من اعمال التجديد والتنظيم، في احتفال سيقام في 10 ايار 2024 في مطرانية سيدة النجاة.