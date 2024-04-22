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لبنان

في مركز جونية... هيئة ادارة السير تعلن استئناف العمل غدا

Lebanon 24
22-04-2024 | 03:46
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اعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات - في بيان" استئناف العمل في فرع جونية اعتباراً من الثلاثاء الواقع في 2024/4/23، واستقبال المواطنين نهار الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل اسبوع، لإنجاز معاملات السيارات/رخص السوق وفقاً للرقم الأخير من هيكلها/تسلسلها، ويخصص لكل يوم عمل رقم محدّد اعتباراً من الرقم "صفر" وتباعاً وذلك وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية للفرع،
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علماً أن الخدمات المتوافرة حالياً هي: 
نقل ملكية سيارة موضوعة على السير/إنقاض.
تسجيل السيارات المكشوفة مسبقاً.
ايقاف عن السير.
إعادة على السير على اسم صاحبها.
فك رهن.
تجديد رخص السوق المنتهية الصلاحية.
فك الحجز.
استكمال بعض المعاملات القديمة.
وبغية تسيير معاملات المواطنين في فرعيّ الأوزاعي وعاليه، سيتم العمل على تفعيل معاملة الايقاف عن السير للسيارات المسجلة في هاذين الفرعين من خلال حجز موعد مسبق عبر المنصة وذلك في المركز الرئيسي - الدكوانة".

 
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