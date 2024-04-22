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لبنان

مع الإقامة في بيروت... قبرص توافق على تعيين رشيد بلباقي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر

Lebanon 24
22-04-2024 | 03:58
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وافقت الحكومة القبرصية على تعيين السيد رشيد بلباقي, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية قبرص مع الإقامة ببيروت، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، اليوم.
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