أخبار سارة من الحسن.. هذا ما كشفه عن وضع المطار

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اعتبر رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن عبر صوت لبنان (100.3-100.5) ضمن برنامج "نقطة عالسطر" ان مطالب الموظفين مُحقّة، واشار إلى ان المعالجة جدية في هذا الإطار ولفت الى الاجتماع مع المصالح الفنية على مدى الأيام الماضية بالتنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الذي بدوره سينقل مطالب الموظفين الى الجهات المعنية، الى جانب المتابعة اليومية لرفع بدل الساعات الليلية للموظفين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني، مقابل استمرارهم بالعمل.وأكد ان حركة المطار جيدة مقارنة مع العام الماضي، وان الأرقام مشجّعة وامل ان يكون موسم الصيف واعدًا.