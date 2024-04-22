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لبنان

أبي رميا: هذا خطرٌ على وجودنا وعلينا الضّغط على عواصم القرار الدولي

Lebanon 24
22-04-2024 | 04:36
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كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "اكس": "بداية تلمّس خرق في جدار التصلّب الأوروبي في ملف النزوح السوري. الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في  لبنان للمرة الثانية في 2 أيار المقبل، على أن ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في موضوع اللجوء السوري، تحضيراً للمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل أواخر شهر أيار. والرئيس إيمانويل ماكرون ابلغ الرئيس ميقاتي والعماد جوزاف عون بدء تحرّك فرنسي على الصعيد الأوروبي حول هذا الملف. وحديث عن الاعتراف بوجود مناطق آمنة في سوريا تتيح عودة عدد كبير من السوريين الى بلادهم".
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وأضاف: "لا شك اننا في بداية مسار لكن علينا كمسؤولين لبنانيين ان نتابع الضغط على عواصم القرار الدولي من اجل إزالة هذا الخطر على كياننا ووجودنا".
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