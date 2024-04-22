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لبنان

وزير العدل عرض ووفدا من "الاعتدال الوطني" تعزيز حضور النيابات العامة في محافظة عكار

Lebanon 24
22-04-2024 | 05:00
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إستقبل وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل، وفدا من تكتل "الاعتدال الوطني"، ضم النواب سجيع عطية عبد العزيز الصمد وليد البعريني والنائب السابق هادي حبيش. وتم التباحث في إمكانية تعزيز حضور النيابات العامة وقضاة التحقيق في محافظة عكار.
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ووضع الخوري الوفد بأجواء نشاط الوزارة في الداخل وفي الخارج مع المنظمات الدولية التي تتعاطى بالأمن السيبيراني والعمل على حضور القضاء اللبناني في الخارج.
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