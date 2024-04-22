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لبنان

قبالة الوزاني.. ماذا فعل "حزب الله" قبل ساعة؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 05:26
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أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، استهداف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية مقابل قرية الوزاني اللبنانية.
 
وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 11.20 صباحاً، وقد حققت إصابات مباشرة بالهدف.
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