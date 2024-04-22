قبالة الوزاني.. ماذا فعل "حزب الله" قبل ساعة؟

أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، استهداف التجهيزات التجسسية الإسرائيلية مقابل قرية الوزاني اللبنانية.

وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 11.20 صباحاً، وقد حققت إصابات مباشرة بالهدف.