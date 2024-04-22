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لبنان

أشجار أرز تقطع.. الاهالي يرفعون الصوت والعين على وزارة الزراعة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-04-2024 | 05:29
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سجلت في الايام الماضية، "جريمة بيئية"في  البقاع الغربي، حيث اكتشف عدد من المواطنين ان مجهولين عمدوا الى  قطع  اشجار من الارز المعمر من محيط دير عين الجوزة.
 
هذه الجريمة البيئية، دفعت بسكان البلدة الى طرح الصوت عالياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علهم يجدون من يسمعهم ويعمل على وقف هذا العمل بحق أشجار الارز في بلدتهم.
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مؤسس  "جمعية الأرض- لبنان"، بول ابي راشد سأل في هذا الاطار، عبر "لبنان 24": "ماذا حدث لأشجار الأرز المعمرة في حرم دير مار تقلا- عين الجوزه في البقاع الغربي؟".
اضاف انه تلقى مجموعة من الرسائل والصور التي تظهر تعرية لأشجار الأرز في حرم الدير، إضافة إلى قطع إحدى هذه الأشجار من جذورها.
 
واذ أكد أن قطع الأرز خلافاً لأحكام قانون الغابات الصادر سنة 1949 يعاقب عليه القانون، ويجب ان يكون تحت اشراف ورعاية وزارة الزراعة، طالب الوزارة بفتح تحقيق بقانونية أعمال التشحيل الحاصلة، خاصة أنه تردنا شكاوى عدة متعلقة بأعمال قطع لأشجار معمرة في نطاق هذا الدير".
 
 
اذا، جريمة بيئية جديدة تضاف الى الجرائم التي ترتكب يومياً في لبنان، من دون حسيب او رقيب، والعين على  تحرك مرتقب لوزارة البيئة لوقف ما يحصل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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