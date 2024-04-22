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لبنان

غادرت منزلها الزوجي برفقة ابنتها القاصر ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 06:31
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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: عرفان فؤاد زعيتر (مواليد عام 1986، سوريّة) التي غادرت بتاريخ 14-02-2024 منزلها الزوجي الكائن في محلة نهر إبراهيم- طريق "الزاير"، برفقة ابنتها القاصر: ماريا عبد الكلش (مواليد عام 2020، سوريّة) ولغاية تاريخه، لم تعودا إلى المنزل.
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لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 920037-29، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
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