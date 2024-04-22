لقاء بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة "الإسكان".. ماذا بحث الطرفان؟

استقبل وزير المالية يوسف الخليل سفير أرمينيا في لبنان فاهان أتابكيان الذي سلمه دعوة لحضور اجتماعات البنك الأوروبي للاستثمار والإعمار وكانت مناسبة للبحث في أمور مشتركة.

Advertisement

كذلك، استقبل الخليل رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أنطوان حبيب بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، وقد جرى عرض لمشاريع المصرف المستقبلية وخطة إعادة تفعيل المصرف لمنح قروض لشراء شقق سكنية وللترميم.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع الربط الالكتروني بين المصرف ومديرية الشؤون العقارية تسهيلاً للحصول على إفادات نفي الملكية.