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لبنان

هذا ما ناقشته لجنة البيئة في جلستها اليوم

Lebanon 24
22-04-2024 | 06:37
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عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم  برئاسة النائب غياث يزبك وحضور النواب: راجي السعد، عدنان طرابلسي، هاني قبيسي، نزيه متى ،أحمد الخير وممثلين عن الادارات المعنية.

وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 444 الصادر بتاريخ 29/7/2000 "قانون حماية البيئة" المقدم من النائب أحمد الخير واقتراح القانون الرامي الى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المقدم من النائب أحمد الخير.
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وبعد التداول والنقاش والاستماع الى آراء السادة النواب والسادة الحاضرين من اصحاب الاختصاص، أمهلت اللجنة الوزارات المختصة مدة شهر واحد لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها على القانونين لسد الثغرات قبل اقرار القانونين واحالتهما الى اللجان المشتركة، بحسب بيان للجنة.
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