يحملُ لقب قائد عسكريّ لبناني.. معلومات عن "صاروخ إيراني" ضرب إسرائيل!

نشر موقع "الخنادق" المعني بالدراسات الإستراتيجية، تقريراً جديداً تحدث فيه عن مواصفات صاروخ "رضوان" الذي يُعتبر الحاضر الأبرز في عملية الوعد الصادق التي نفذتها إيران ضد إسرائيل الأسبوع الماضي.

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وذكر التقرير أن الأجسام التي سقطت في إسرائيل إبان الهجوم الإيراني، تعود لصاروخ "رضوان" الباليسيتي الذي يتميز بالرأس الحربي المنفصل عن البدن، مما يمكّنه من إكمال مساره نحو الهدف بسرعة أكبر وبمرونة حركة أكبر وحجم راداري أقل.

كذلك، يتميز الرأس الحربي لهذا الصاروخ، بأنه من النوع الإنشطاري الى 3 أنواع من العبوات المتفجرة الصغيرة، ما يُتيح له اختراق الدفاعات الجوية وإصابة أهداف ذات مساحة كبيرة (كالقواعد الجوية والمدارج وغيرها)، وهذا ما أصاب قاعدتي نيفاتيم ورامون الجويتين.



ما هي أبرز وأهم مواصفات صاروخ رضوان الأخرى؟



- يعتبر الصاروخ الأطول مدى في عائلة صواريخ "قيام"، التي تعدّ أحد الابتكارات والتصميمات المهمة لـ "والد الصواريخ الإيرانية" الراحل حسن طهراني مقدم، وقد يكون اسمه نسبة للقب العسكري الذي حمله القيادي الكبير في "حزب الله" الشهيد عماد مغنية الذي كان معروفاً باسم "الحاج رضوان"، والذي سبق وتم تسمية صاروخ باليستي باسمه: "عماد".



- تم الكشف عنه لأول مرّة في صيف العام 2022، خلال الاستعراض الكبير للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، بالقرب من ضريح الإمام روح الله الخميني.



- هو صاروخ ذو مرحلة واحدة من احتراق الوقود السائل، يدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة 8 أضعاف سرعة الصوت (أي 8 ماخ)، ويصل مداه إلى حوالي 1400 كيلومتر، ولديه القدرة على ضرب الهدف بدقة عالية، ومهمته تدمير أهداف العدو ذات الأهمية الكبيرة.



- صمّم الصاروخ بشكل لا يتضمن زعانف للتحليق، كي يتمكن التخفي عن الرادارات بشكل أكبر.



- يتم التحكم بتوجيهه عبر ما يُعرف بالتحكم في ناقل الدفع Thrust Vector Change - TVC.

- مزود برأس حربي شديد الانفجار وقابل للفصل مع شعاع للتدمير يصل الى 100 متر.

- يمكن إطلاق الصاروخ من مواقع ثابتة ومنصات متحركة، مع وقت تحضير وإعداد لا يتجاوز الـ 20 دقيقة.



- ومن ميزات الرأس الإنشطاري أيضاً، هو استخدام بعضها في أفخاخ خداعية لأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ من خلال إطلاق هذه الأفخاخ في المرحلة النهائية من مسارها، وقد تم تنفيذ ذلك خلال عملية الوعد الصادق بأفضل طريقة ممكنة، وفي عدة حالات شوهدت الصواريخ الاعتراضية تمر بالقرب من الذخائر الصغيرة.



- طول الصاروخ: حوالى 12 متراً.



- قطر الصاروخ: 0.88 متر.



- يمكّن اعتبار عملية الوعد الصادق هي التجربة العملياتية الأولى له. (الخنادق)