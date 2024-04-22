عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها

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أصدر رئيس مجلس الوزراء مذكرة ادارية تقضي باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال وبمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية.وجاء في نص المذكرة الاتي:تقفل كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاربعاء 1 ايار المقبل وذلك لمناسبة عيد العمال.كما تقفل كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة 3 أيار 2024 بمناسبة الجمعة العظيمة ويوم الاثنين 6 ايار لمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية.