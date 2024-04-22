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لبنان

عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها

Lebanon 24
22-04-2024 | 06:51
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أصدر رئيس مجلس الوزراء مذكرة ادارية تقضي باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال وبمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية. 


وجاء في نص المذكرة الاتي:
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تقفل كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاربعاء 1 ايار المقبل وذلك لمناسبة عيد العمال.

كما تقفل كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة 3 أيار 2024 بمناسبة الجمعة العظيمة ويوم الاثنين 6 ايار لمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية.
 
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