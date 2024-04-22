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لبنان

إرتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان.. هذا ما سجّلته أخر الأرقام

Lebanon 24
22-04-2024 | 07:02
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أعلنت إدارة  الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2024  سجل ارتفاعا وقدره  1,72 % بالنسبة لشهر شباط 2024،  مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن آذار 2024  بلغ  70,36 %   بالنسبة لشهر آذار من العام 2023.
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كما سجل التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر آذار على صعيد المحافظات ما يلي:
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره  1,17 %
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,59%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   2,81%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,28%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1,24%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  0,81%
 
واعلنت ادارة الاحصاء انه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

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