إرتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان.. هذا ما سجّلته أخر الأرقام

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,72 % بالنسبة لشهر شباط 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن آذار 2024 بلغ 70,36 % بالنسبة لشهر آذار من العام 2023.كما سجل التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر آذار على صعيد المحافظات ما يلي:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,17 %- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,59%- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,81%- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,28%- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1,24%- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,81%واعلنت ادارة الاحصاء انه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.