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لبنان

حمية بحث والنائب عبد المسيح في شؤون إنمائية مناطقية

Lebanon 24
22-04-2024 | 07:21
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه قبل ظهر اليوم في الوزارة، النائب أديب عبد المسيح.
 
 
وخلال اللقاء، بحث حمية وعبد المسيح في آخر المستجدات، وفي شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ولاسيما تلك المتعلقة  بصيانة الطرقات المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وخصوصاً في قضاء الكورة.
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واكد حمية أن " ملف صيانة الطرقات، يقع ضمن الأولويات وبحسب الإمكانات المتوافرة "، لافتاً في هذا السياق  إلى أن "صيانة الطرقات في  قضاء الكورة ستبدأ  تباعاً ، كما في باقي مناطق لبنان.
 
 
وشدد على أن "جميع الجهود والإمكانات ستكون في خدمة إنجاز هذا الملف" .
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