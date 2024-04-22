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لبنان

صفارات الإنذار تدوي.. ماذا يجري في شمال اسرائيل بالقرب من لبنان؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 08:03
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دوت صفارات الإنذار، عصر اليوم، في إصبع الجليل خشية إطلاق صواريخ من لبنان.


وافيد بإطلاق 8 صواريخ من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل الأعلى.


هذا وذكرت القناة 12 الاسرائيلية انه تم "اعتراض هدف جوي مشبوه فوق إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان".
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بدورها، اشارت "يديعوت أحرونوت" الى انه تم "اعتراض مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" في إصبع الجليل شمالي إسرائيل.
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