صفارات الإنذار تدوي.. ماذا يجري في شمال اسرائيل بالقرب من لبنان؟

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دوت صفارات الإنذار، عصر اليوم، في إصبع الجليل خشية إطلاق صواريخ من لبنان.وافيد بإطلاق 8 صواريخ من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل الأعلى.هذا وذكرت القناة 12 الاسرائيلية انه تم "اعتراض هدف جوي مشبوه فوق إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان".بدورها، اشارت "يديعوت أحرونوت" الى انه تم "اعتراض مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" في إصبع الجليل شمالي إسرائيل.