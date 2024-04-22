أثناء عمله في بحنين.. إليكم ما حصل مع الشاب عُدي!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، اليوم الثلاثاء، بسرقة دراجة ناريّة تابعة للشاب "عدي .ح" أثناء عمله في منطقة بحنين – المنية.

وفي التفاصيل، أقدم مجهولان يستقلان دراجة ناريّة على سرقة دراجة ناريّة تابعة للشاب "عدي .ح" أثناء عمله في منطقة بحنين – المنية.

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وشاهد الشاب أحد الأشخاص يستقل دراجته ويفرّ بها، وعلى الفور استقل دراجة صديقه الذي كان معه ولحقا به، لكن السارق كان يرافقه شخص، يتابعه عن بُعد، فما كان منه إلا أن ضرب بقدمه الشابين ليصدمهما في عامود كهرباء، مما أدى إلى إصابتهما بكسور ورضوض.

ووصفت حالتهما الصحيّة بغير المستقرّة وقد فرّ السارقان إلى جهة مجهولة.





وعملت فرق الإسعاف على نقل إصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحقيقات جارية لمعرفة هوية الفاعلين من قبل الأجهزة الأمنية.