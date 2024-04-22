طوق أمني في محيط إحدى مستشفيات طرابلس.. ما القصة؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن وحدات من الجيش عملت على تطويق اشكال داخل احدى المستشفيات في مدينة طرابلس وفرضت طوقاً امنياً في محيطها.وحصل الاشكال في المستشفى على خلفية رفض ادخال مريضة لعدم توفر المال مع ذويها، بحسب المصادر.وأفيد انه لم يتمّ تسجيل اصابات اثر الاشكال.