Advertisement

لبنان

طوق أمني في محيط إحدى مستشفيات طرابلس.. ما القصة؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1190501-638493969139775644.jpg
Doc-P-1190501-638493969139775644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن وحدات من الجيش عملت على تطويق اشكال داخل احدى المستشفيات في مدينة طرابلس وفرضت طوقاً امنياً في محيطها.


وحصل الاشكال في المستشفى على خلفية رفض ادخال مريضة لعدم توفر المال مع ذويها، بحسب المصادر.
Advertisement


وأفيد انه لم يتمّ تسجيل اصابات اثر الاشكال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2024-04-22
09:27 | 2024-04-22
09:16 | 2024-04-22
09:08 | 2024-04-22
09:00 | 2024-04-22
08:48 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24