في القاهرة.. كلاس وصبحي زارا الأنبا تواضروس الثاني

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توج وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس زيارته الى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا تواضروس الثاني.وترافق كلّاس في الزيارة مع نظيره المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، ومعهما سفير لبنان في مصر علي الحلبي ومدير مكتب الوزير كلاس حسين عمر.وقال كلاس: "تباركت بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، في الكرسي المرقسية في القاهرة، بمعية الصديق العزيز الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وسعادة السفير علي الحلبي".وأضاف كلاس :"نقلت لقداسة الأنبا تحيات دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، وسألته الصلاة لنية الشباب ولبنان، وقد حمّلني قداسته تحياته القلبية إلى المسؤولين اللبنانيين، متمنيا للبنان وأهله كل الخير والسلام والعودة إلى إستئناف الحضور من جديد، مؤكداً أن بلد الأرز يسكن قلب كل مصريّ".