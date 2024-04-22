وزير الداخلية يحدّد موعد الانتخابات البلدية في هذه المحافظات

وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، وذلك بتاريخ ٢٦ ايار ٢٠٢٤.

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