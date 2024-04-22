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لبنان

إطلاق نار في القبة.. ماذا حصل هناك؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 08:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً وقع بين شخصين في محلة شارع البقار في منطقة القبة بطرابلس، تطور الى اطلاق نار في الهواء وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.


وافادت المصادر ان الاشكال حصل نتيجة استفزاز بين الطرفين من دون وقوع اصابات.
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القبة

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