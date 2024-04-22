إطلاق نار في القبة.. ماذا حصل هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً وقع بين شخصين في محلة شارع البقار في منطقة القبة بطرابلس، تطور الى اطلاق نار في الهواء وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.





وافادت المصادر ان الاشكال حصل نتيجة استفزاز بين الطرفين من دون وقوع اصابات.

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