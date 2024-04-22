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لبنان

عُثِرَ عليها في محلة الروشة: تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة.. هل من يَعرف عنه شيئا؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 09:08
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالـي:

بتاريخ 21-4-2024 وفي محلة الروشة / الداليه، عثر على جثة لشخص مجهول الهويّة، وهو في العقد الخامس من العمر، طوله حوالى /170/ سنتم، متوسط البنية، حنطي البشرة، ذو شعر لون أسود، وقد جرى نقل الجثة الى براد مستشفى الكرنتينا.
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لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 771962-01، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، بغية استلام الجثّة.

 
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