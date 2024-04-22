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لبنان

إعلان من وزير التربية: لا مدارس في هذه الأيام!

Lebanon 24
22-04-2024 | 09:16
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 أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، مذكرتين قضيتا باقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها، لمناسبة عيد العمال يوم الاربعاء الواقع فيه 1 أيار، والجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الأرثوذكسية ابتداء من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 3 أيار ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 6 أيار 2024 منه.
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وتقدم الحلبي من جميع العاملين في التربية والتعليم العالي في القطاعين الرسمي والخاص، بأصدق التمنيات، مثمنا "عاليا جهودهم في خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم. 
 
 
 
 
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