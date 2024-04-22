ميقاتي وعقيلته قدما واجب العزاء الى الحريري وعائلتها

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته بيت الوسط بعد ظهر اليوم حيث قدما التعازي الى النائبة السابقة بهية الحريري وعائلتها بوفاة زوجها السيد مصطفى الحريري.

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