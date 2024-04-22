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لبنان

ميقاتي وعقيلته قدما واجب العزاء الى الحريري وعائلتها

Lebanon 24
22-04-2024 | 09:27
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته بيت الوسط بعد ظهر اليوم حيث قدما التعازي الى النائبة السابقة بهية الحريري وعائلتها بوفاة زوجها السيد مصطفى الحريري.
 
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لبنان

تعازي ووفيات

نجيب ميقاتي

بهية الحريري

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