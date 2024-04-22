الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية... هذه مواعيدها

صدر عن المدير العام للتربية بالانابة رئيس اللجان الفاحصة عماد الاشقر مذكرة، بموافقة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، قضت بتحديد مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة لدورة العام 2024 العادية والامتحان الموحد لتلامذة الاساسي التاسع.

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