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لبنان

العدو يستهدف منزلاً في جنوب لبنان.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 09:56
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أغار الطيران الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم، على بلدة صريفا بالقرب من النفاخية وارزون ودردغيا ودير كيفا.


وافادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارة جوية بواسطة مسيّرة، استهدفت الطابق العلوي لأحد المنازل في اطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان.
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وتوّجهت 3 سيارات اسعاف تابعة للصليب الأحمر من تبنين الى المنطقة المستهدفة.
 
 
 
وعلم ان العائلة التي تسكن في الطابق السفلي من المبنى نجت من الغارة ولا اصابات.
 
 

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