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لبنان
قائد الجيش استقبل المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع
Lebanon 24
22-04-2024
|
10:11
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع Olivér Várhelyi، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.
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كما استقبل نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني المارشال الجوي Harvey Smyth بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell والملحق العسكري المقدم Lee Richard Saunders، ثم قائد العمليات المشتركة الإيطالية الجنرال Francesco Paolo Figliuolo على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في سبل التعاون بين الجيش اللبناني والجيشَين البريطاني والإيطالي.
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