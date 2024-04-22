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لبنان

عصر اليوم.. هذا ما فعله حزب الله!

Lebanon 24
22-04-2024 | 10:48
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الأثنين، أنه ‏"استهدف ‏‏عند الساعة 04:45 من عصر اليوم، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".
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