عصر اليوم.. هذا ما فعله حزب الله!

أعلن حزب الله في بيان اليوم الأثنين، أنه ‏"استهدف ‏‏عند الساعة 04:45 من عصر اليوم، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".

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