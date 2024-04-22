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لبنان

المفتي دريان اختتم زيارته الى السعودية

Lebanon 24
22-04-2024 | 11:02
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إختتم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته الى السعودية، والتقى قبيل عودته من الرياض الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي  الدكتور الشيخ محمد العيسى، وتم التوافق على تعزيز التعاون الدائم بين دار الفتوى ورابطة العالم الإسلامي في الشؤون الإسلامية والسبل الآيلة إلى تطويرها في المؤسسات الدينية.
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والتقى المستشار في الديوان الملكي  الدكتور سعد بن ناصر الشثري الذي رحب بالمفتي في المملكة العربية السعودية، وأبدى حرصه على "توطيد العلاقة الأخوية بينهما".


وشارك مفتي الجمهورية في الجلسة الختامية في المجمع الفقهي الإسلامي التي عقدت في الرياض وأصدر المجمع العديد من القرارات والفتاوى  التي تهم المسلمين في العالم بمشاركة كبار الشخصيات في الدول الإسلامية والتجمعات الإسلامية في العالم.

وقال دريان ان "الأبحاث التي طرحت استمعنا اليها وناقشناها، وكانت نتائجها وما صدر من توصيات و اجتهادات وقرارات تهدف كلها إلى خدمة المسلمين، وسيصار الى تعميمها بعد ترجمتها للاستفادة منها ونشرها على أوسع نطاق".

ونوه المفتي دريان بـ"الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في السعودية بل في العالم الإسلامي والعربي"، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على "رعايتهما واحتضانهما العمل الإسلامي"، ونوه  بـ"جهود الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى على "دوره الريادي في التواصل والتلاقي بين الشعوب الإسلامية".
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