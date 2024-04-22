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لبنان

تدابير سير غداً من برج حمود إلى أنطلياس.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 11:21
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
"بتاريخ 23-4-2024، وبمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية ستقام اعتباراً من الساعة 19,00 مسيرة مشياً على الأقدام انطلاقاً من محلة برج حمود وصولاً الى بطريركية الأرمن - انطلياس، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية لحين انتهاء المسيرة:
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أولاً: تضييق السير على المسلك الشرقي للأوتوستراد.

ثانياً: تحويل السير القادم من محلة الرابية باتجاه بطريركية الأرمن نحو ساحة انطلياس. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وتجنب سلوك هذه الطرقات، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
 
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