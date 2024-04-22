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لبنان

بو حبيب: لبنان متمسك بالقرار 1701 ولا يريد الحرب

Lebanon 24
22-04-2024 | 11:14
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التقى وزير الخارجية والمغتربين، د. عبدالله بو حبيب، اليوم  نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية هارفي سميث، في حضور السفير البريطاني هاميش كويل، والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسّع السيد أوليفر فارهاليي، يرافقه سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان، السيدة ساندرا دو وال.
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وأكّد بو حبيب عقب اللقاء أن لبنان متمسك بالقرار 1701، داعياً إلى وقف الآلة الحربية والاستعداد لتثبيت اظهار الحدود البرية مع اسرائيل حول النقاط المتنازع عليها.
 
ولفت بو حبيب إلى أن "وقف اطلاق النار يمهد الطريق الى البحث عن استقرار مستدام"، مشددًا على أن "لبنان لا يريد الحرب التي لا تزال هي المسيطرة على المشهد حتى الآن".
 
وأضاف:" لحلول الدبلوماسية المبنية على الشرعية الدولية، فالقرارات الاممية تشكل الباب الوحيد لضمان السلم والاستقرار الدوليين".
 
وقال بو حبيب:" نبدي ارتياحنا للتفهم المتزايد للاتحاد الاوروبي لهواجس لبنان في موضوع النزوح والمقاربة المتطورة الهادفة الى ايجاد حل مستدام يعيد السوريين بكرامة وامان الى وطنهم".
 

 

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