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لبنان

حاصباني يدعو إلى ضرورة تطبيق القوانين على مستوى البلديات

Lebanon 24
22-04-2024 | 11:35
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دعا النائب غسان حاصباني من خلال منشور على "أكس" إلى ضرورة العمل على تطبيق القوانين على مستوى البلديات، وقال:" من الضروري العمل بجدية على تطبيق القوانين المرعية على مستوى البلديات والمناطق وتفعيل دور القوى الامنية بشكل اكبر وضبط الحدود للتخفيف من الفئات المخالفة للقانون بشكل كبير".
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