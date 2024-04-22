حاصباني يدعو إلى ضرورة تطبيق القوانين على مستوى البلديات

دعا النائب غسان حاصباني من خلال منشور على "أكس" إلى ضرورة العمل على تطبيق القوانين على مستوى البلديات، وقال:" من الضروري العمل بجدية على تطبيق القوانين المرعية على مستوى البلديات والمناطق وتفعيل دور القوى الامنية بشكل اكبر وضبط الحدود للتخفيف من الفئات المخالفة للقانون بشكل كبير".

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