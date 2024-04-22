"اللقاء الروحي الاسلامي المسيحي" في صور اجتمع بحضور قائد "اليونيفيل"

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بداية، رحب مفتي صور بلاثارو، وقال: "أردنا أن يكون بيننا في هذا اللقاء لان اليونيفيل تشكل جزءا من هذا النسيج اللبناني في منطقة عملها في جنوب الليطاني".أضاف: "اننا نعتبر بأن اليونيفيل موجودين بين أهلهم ونحتضنهم ويتولوا حمايتنا، على أمل ان تنتهي الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة".وتمنى أن "ينفذ القرار 1701 الذي يتمسك به لبنان على المستوى الرسمي والشعبي وتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار".من ناحيته، شكر لاثارو المفتي عبدالله واللقاء الروحي على دعوته ليكون بينهم، وقال: "نحن نعرف ان الحل لما يجري هو حل سياسي، واتمنى على المجتمع الدولي إيجاد الحلول لنتمكن من العيش بسلام".أضاف: "أتمنى الحفاظ على التعاون القائم في ما بيننا، وتستطيعون الاعتماد على اليونيفيل في اي مشروع من أجل دعم الاستقرار في هذه المنطقة".