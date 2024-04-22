شيخ العقل عزّى آل الحريري في بيت الوسط

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى "بيت الوسط"، مقدّماً التعازي بالمرحوم مصطفى الحريري زوج النائبة السابقة بهية الحريري، على رأس وفد من المشايخ وأعضاء في المجلس المذهبي ومسؤولين في مديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي ومن المستشارين.

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وكان في استقباله والوفد المرافق النائب السابق الحريري والأمين العام لتيار المستقبل السيد احمد الحريري والسيد نادر الحريري وعدد من أركان التيار وشخصيات وفاعليات عدة وافراد العائلة.



وكان شيخ العقل عاود تعازيه للشيخ وجدي أبو حمزة والعائلة بوفاة شقيقه وائل عارف أبو حمزة في دار الطائفة في بيروت، على رأس وفد مرافق وتقبل التعازي، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات والفاعليات السياسية والحزبية والاجتماعية والعسكرية والأهلية.



شانيه

وكان ابي المنى استقبل في دارته في شانيه الشيخ منصور الشعراني من السويداء-سوريا مع وفد، كما استقبل سارة ابي المنى وطلال ملاعب من جامعة MUBS للدعوة الى مؤتمر في وزارة التربية 26 الجاري.

كذلك، استقبل أبي المنى السيدة ميرنا شعبان والسيد كمال بكاسيني لدعوته الى معرض "للمنتوجات الجبلية" يقام في مركز الربوة.



تكليف موفدين

وكان شيخ العقل كلّف موفدين تمثيله في مناسبات، بينها: ذكرى شهداء الحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة مجدلبعنا، شقيقه الشيخ كمال ابي المنى والقى كلمة بالمناسبة. وتقديم التعازي في السفارة الإيرانية في بيروت بشهداء القنصلية الإيرانية في دمشق باسمه من قبل: المستشار الإعلامي الشيخ عامر زين الدين، الشيخ زين الدين غنّام ورئيس الدائرة الاجتماعية في المجلس المذهبي بالانابة السيد سماح بو نصر الدين.

كذلك كلّف الشيخ عامر زين الدين تمثيله في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله، تخليدا للشهيد السيد محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله في مجمع الامام المجتبى السان تيريز.