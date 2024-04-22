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لبنان

محمد خرج ولم يعد.. هل تعرفون شيئاً عنه؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 11:49
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

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-  حسين محمد الكفري (من مواليد عام 2005، لبناني).

الذي غادر منزل شقيقته الكائن في محلة طريق الجديدة على متن سيارة عمومية نوع "مازدا" لون فضي تحمل اللوحة رقم (395460/P)، وفقد الاتصال به بتاريخ 20-4-2024، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

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